ИГ взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Чечне

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение, которое произошло 19 мая в православной церкви в центре Грозного. Об этом сообщает Site Intelligence Group.

В результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое сотрудников полиции ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц.

«Кавказское отделение ИГ считает своей заслугой нападение в церкви Михаила Архангела в столице Чечни», — говорится в сообщении.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после нападения на церковь в Грозном удалось установить личности всех нападавших.