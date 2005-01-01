В Эстонии все чаще жалуются на обслуживание только на английском языке

Количество жалоб, поступающих в Языковую инспекцию на обслуживание только на английском языке, продолжает расти.

По словам руководителя учреждения Ильмара Томуска, первые сигналы о том, что обслуживающий персонал владеет лишь английским языком, были отмечены в 2005-2006-м году, сообщает Rus.ERR со ссылкой на службу новостей «Радио 4».

Когда инспекторы начали проверку, владелец кафе, на которое поступила жалоба, заявил, что страна теперь в Евросоюзе и все должны хорошо знать английский.

Томуск отметил, если тогда сигналы были единичные, то в последние годы их стало больше. Например, в 2017-м и 2018-м году были зафиксированы жалобы на обслуживание только на английском в трех заведениях быстрого питания, десяти ресторанах, трех гостиницах и одном газетном киоске.