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В Шотландии заявили о намерении провести еще один референдум о независимости

Gazeta.ru
Никола Стерджен | Фото: REUTERS/Scanpix

В Шотландии заговорили о необходимости нового референдума о независимости после того, как будут обнародованы условия выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, с таким заявлением выступила первый министр Шотландии Никола Стерджен. Она заметила, что новый референдум может состояться осенью 2018 года.

«Когда у нас будет ясность по поводу Brexit и будущих отношений между Великобританией и ЕС, которая, как мы надеемся, появится осенью этого года, тогда я вновь рассмотрю вопрос о назначении референдума о независимости», — сказала Стерджен.

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