В США мужчина въехал на авто в ресторан

В воскресенье, 20 мая, в США в Северной Каролине мужчина въехал в здание ресторана, двое человек погибло. Об этом информирует телеканал Fox.

Водитель внедорожника намеренно въехал в здание ресторана, заполненное людьми. В результате инцидента погибла дочь водителя и заместитель шерифа местного округа. Несколько человек травмированы. Подозреваемый задержан.

По информации издания, мужчина сначала зашел со своей семьей в ресторан, где официант усадил посетителей за столик у окна. Затем мужчина вышел, завел машину и направил ее в место, где располагался столик с его родственниками.

Обвиняемый мужчина - бизнесмен родом из Далласа, Северная Каролина.