Мадуро переизбран президентом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах главы государства, получив более 5,8 млн голосов (около 68%). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Национального избирательного совета (НИС) Тибисаю Лусену в понедельник, 21 мая.

«После подсчета 92,6% бюллетеней при участии в выборах 46,01% избирателей мы можем сказать, что Николас Мадуро получил 5 823 718 голосов, (оппозиционный кандидат) Энри Фалькон – 1 820 552 голоса и Хавьер Бертуччи – 925 тысяч», – сказала Лусена, добавив, что «результаты носят необратимый характер».

Таким образом, Мадуро останется на посту президента Венесуэлы до 2025 года.

Лидер оппозиции Энри Фалькон отказался признать результаты выборов. «Мы не признаем этот выборный процесс и считаем его незаконным. Я говорю с ответственностью, и… завтра уеду из страны», – написал политик в Twitter.

По данным Фалькона, всего подано 142 тысячи заявлений о нарушениях при голосовании и давлении на его представителей. Он потребовал провести новые выборы.

«Можно было провести выборы в октябре, и мы готовы участвовать… Так строится альтернатива, чтобы дать ответ венесуэльцам, которые сегодня страдают от голода и болезней», – отметил кандидат.

В ответ Мадуро обвини Фалькона в неуважении к народу Венесуэлы. «Такого никогда не видели, чтобы кандидат не признавал результаты до момента, когда их объявили… Надо уважать народ Венесуэлы», – заявил глава государства.