В Британии рассказали о «грязных деньгах» из России

Комитет британского парламента по иностранным делам в понедельник, 21 мая, опубликовал доклад о «грязных деньгах» из России под названием «Золото Москвы: Российская коррупция в Великобритании».

Ущерб, который они «способны нанести внешнеполитическим интересам Соединенного Королевства, затмевает выгоду от совершаемых в Сити российских транзакций», – утверждают авторы доклада.

Великобритания не должна закрывать глаза на действия «клептократов президента Путина и нарушителей прав человека», которые с помощью отмывания денег «ослабляют наши альянсы и подрывают веру в наши институты», говорится в документе.

По мнению представителей комитета, британской стороне совместно с союзниками следует усложнить выпуск Россией суверенных облигаций, которые не являются объектом санкций, через находящиеся под ограничительными мерами банки.

Ранее в мае Национальное антикриминальное агентство сообщило, что

объем ежегодно отмываемых в Великобритании денег составляет сотни миллиардов фунтов стерлингов.

Использование Лондона в качестве «базы для коррупционных активов связанных с Кремлем лиц» влечет последствия для национальной безопасности Великобритании, отмечается в докладе.

Напомним, премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что руководство страны активно рассматривает меры усиления давления на Россию, и в случае необходимости будет готово применить их в любой момент.

Также сообщалось, что в Британии расследуют сделки россиян с недвижимостью. Финансовый комитет Палаты общин парламента начал расследование экономических преступлений, связанных в том числе и с Россией.