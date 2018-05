На Гавайях вулканическая лава достигла океана

Когда горячая лава соприкасается с океанской водой, появляется так называемый «лавовый туман», из которого в воздух выделяются соляная кислота и «вулканическое стекло» - быстро остывающие частички магмы. «Лавовый туман» раздражает глаза, кожу и легкие, более того, в прошлом он оказывался смертельным.

Ответственные службы предупредили местных жителей, чтобы те не приближались к местам, где лава втекает в океан.

Однако беды жителей не закончились и в других местах. Как указывает Гавайская обсерватория вулканов, объем эмиссии диоксида серы увеличился в три раза.

Вулкан Килауэа в конце прошлой недели извергался минимум дважды, выбросив из кратера большой столб дыма и вызвав землетрясения магнитудой 4,9 и 5.

Вокруг вулкана появились трещины, через который вытекает лава.

A handful of old fissures have re-activated, and joined together over the past few days. Lava is pouring out like a fountain... feeding a fast-moving lava stream that’s now reached the ocean. The pics will never do it justice though. #KilaueaVolcano #KilaueaErupts #Hawaii @cnn pic.twitter.com/IV0v0rJZrU— Scott McLean (@scottmclean) May 20, 2018