Иран выдвинул ЕС ультиматум из-за ядерной сделки

Иран продолжит соблюдать соглашение по ядерной программе в том случае, если Европейский союз компенсирует урон, который Тегеран понесет из-за американских санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Теперь мяч на стороне Европы», — пояснил руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, добавив, что только при таком условии страна готова придерживаться договоренностей, предусмотренных соглашением.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр ранее заявил, что Брюссель может взять на себя компенсацию стоимости санкций со стороны Вашингтона после выхода США из ядерного соглашения.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС.

Президент Ирана Хасан Рухани в свою очередь заявлял, что Тегеран не откажется от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и продолжит соблюдать свои обязательства. Отказались выходить из соглашения также страны ЕС.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.