Огромное песчаное облако окрасило китайскую провинцию в желтый цвет

На северо-западе Китая объявлено предупреждение после того, как принесенное ветром облако песка окрасило округу в желтые тона, сообщает «Euronews».

Сильный ветер создал огромное песчаное облако, из-за которого на протяжении примерно 10 минут видимость снизилась до десяти метров.

Местное правительство предупредило жителей, что в домах точно нужно закрыть двери и окна, а снаружи необходимо надевать на лицо маску.

Метеорологическая станция в провинции Гансю объявило желтое предупреждение и сообщила, что в ближайшие часы ожидаются новые песчаные бури.

Борцы за чистоту окружающей среды указывают, что густота и интенсивность песчаных бурь усилились в результате вырубки леса и истощения пастбищ.