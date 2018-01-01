Просидевший 18 лет в тюрьме по ошибке американец захотел вернуться за решетку

В США освобожденный после 18 лет заключения по ошибке мужчина заявил о желании обучить арестантов грамоте. Об этом сообщило издание New York Post.

Джон Банн (John Bunn), уроженец криминального района Нью-Йорка Бруклин, попал в тюрьму в возрасте 14 лет в 1991 году по обвинению в совершении убийства.

В 2009 году его выпустили из тюрьмы за примерное поведение, а в мае 2018 года сняли все обвинения, так как доказали, что детектив Луис Скарселла (Louis Scarcella), который вел его дело, сам придумывал показания и оказывал давление на свидетелей.

«Когда все это случилось со мной, я не умел читать. Теперь я понимаю, как это повлияло на ход дела: я думал, что суд мне поможет, а оказалось, что только навредил»,

— объяснил свое намерение Банн. Он научился читать в тюрьме самостоятельно, чтобы поднять самооценку и «иметь стимул двигаться вперед».

«Я начал программу по обучению грамоте, чтобы вернуться в тюрьму, так как понял, что кроме меня многие люди оказались в такой же ситуации. Я прошел кошмар, но за это бог даровал мне мечту», — добавил мужчина.

Скарселла отверг обвинения в подлоге и заявил, что «отвечает на 100 процентов за все свои дела», включая громкий процесс над несправедливо осужденным Дэвидом Рантом, который провел 23 года в тюрьме.