Объяснен смысл «оскорбительного букета» от Путина Меркель

Букет цветов от президента России Владимира Путина канцлеру ФРГ Ангеле Меркель полностью соответствует традициям, заявил руководитель протокола первого президента страны — Бориса Ельцина — Владимир Шевченко. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 21 мая.

«Так принято по протоколу: вне зависимости от того, рабочая это встреча или нет, но женщине полагается подарить букет цветов. (...) Это наша протокольная практика. Если кого-то она не устраивает, пускай они дарят свои подарки», — сказал он.

Так Шевченко отреагировал на высказывания немецких журналистов, которые усмотрели в жесте российского лидера оскорбительные сигналы в адрес канцлера.

Он также напомнил, что

Путин и Меркель очень давно знакомы, их связывают хорошие человеческие отношения.

«Но если к главе российского государства приехала бы другая женщина-президент, знакомство Путина с которой менее продолжительное или отношения с которой более официальные, ее все равно тоже встречали бы с цветами», — уверен он.

Меркель посетила Россию с официальным визитом 18 мая. Путин встретил ее на крыльце сочинской резиденции «Бочаров ручей» и вручил ей букет из кремовых роз, фрезий и других цветов в пастельных тонах. Канцлер поприветствовала российского лидера на русском языке.

После переговоров двух лидеров немецкий таблоид Bild выпустил статью, в которой выразил мнение, что российский президент, вручив цветы Меркель, якобы пытался подчеркнуть, что она женщина, и тем самым поставить себя в позицию сильной стороны.