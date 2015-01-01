Китай собрался снять все ограничения рождаемости

Власти Китая рассматривают возможность отмены всех ограничений на число детей в семьях, сообщили Bloomberg несколько источников, близких к руководству КНР.

Снять ограничения рождаемости, по словам одного из собеседников агентства, власти Китая намерены, чтобы преодолеть тенденцию по старению населения.

Также, отметил источник, это решение прекратит критику в адрес властей Китая со стороны правозащитников, считающих, что политика ограничения рождаемости нарушает права человека.

Китай с 1970-х годов проводил политику «одна семья — один ребенок». В последние годы это правило распространялось лишь на треть населения. Двух детей, например, было разрешено иметь представителям этнических меньшинств, единственным детям у своих родителей, а также проживающим в сельской местности семьям, если их первый ребенок — девочка.

Из-за таких ограничений рождаемости Китай столкнулся с сокращением трудоспособного населения.

В октябре 2015 года власти Китая объявили, что планируют разрешить всем жителям иметь двоих детей. С 1 января 2016 года правило «одна семья — один ребенок» было официально отменено.