Инспекция по труду проверит строителей

Государственная трудовая инспекция (ГИТ) начинает тематические проверки на строительных предприятиях по соблюдению норм безопасности труда, основная цель которых - уменьшение количества несчастных случаев. Проверка пройдет по всей Латвии и будет длиться до конца активного строительного сезона.

По данным ГИТ, в последние два года в строительстве было неизменно много несчастных случаев (44 тяжелых и летальных за год). В прошлом году каждый четвертый летальный случай на работе происходил именно на стройках. Работники получали травмы, падая с высоты, на небезопасных лесах или работая на крыше.

Как отмечает ГИТ, цель проверок - не наказание, а превентивные меры. Усиленное внимание будет уделено ремонтным работам на дорогах и улицах. На стройках внимание будет обращаться на надежность лесов и ограждение площадок. Параллельно будет проверяться и соблюдение норм закона о труде - наличие договоров, фактический учет рабочего времени и др.