Литва: актер Банионис и дирижер Сондецкис не сотрудничали с КГБ

«Как Банионис, так и Сондецкис, согласно имеющимся данным, тайно не сотрудничали со структурами КГБ. В ходе расследования мы установили, что нет объективной стороны нарушений, то есть, нет никакой деятельности и результатов. На этом основании, основываясь и на судебной практике, мы приняли такое решение», - заявил BNS председатель Люстрационной комиссии Альгимантас Урмонас.

В январе этого года Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы заявил, что известный литовский актер, покойный Донатас Банионис и известный дирижер С. Сондецкис в годы советской оккупации были внесены в журнал агентов КГБ. Историки подчеркивают, что в регистрации агентов в журнале имеются неточности, например, в нем есть партизаны, подписавшие документы, но не сотрудничавшие с КГБ и осуществлявшие антисоветское сопротивление, по этой причине материалы следует оценивать вместе с прочими историческими источниками.

По словам А. Урмонаса, материалы из Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы предоставила Комиссии адвокат Фаина Куклянски. Она заявила, что решение Люстрационной комиссии открывает путь для того, чтобы близкие упомянутых лиц обратились в суд по поводу возможного оскорбления чести и достоинства, у центра могут попросить и опровергнуть опубликованную информацию.

Как сообщил портал новостей lrt.lt, сын С. Сондецкиса - Саулюс Сондецкис младший заявил, что не исключает возможности обращения в судт, но пока не подтверждает, что сделает этот шаг. Сын Д. Баниониса Раймондас также сказал, что близкие пока не определились в вопросе дальнейших действий.

В целом в Люстрационной комиссии на общественных началах работают пять членов. Она оценивает деятельность лиц, тайно сотрудничавших со спецслужбами бывшего ССР, а фамилии лиц, не признавшихся в этом сотрудничестве в установленные сроки, предает гласности.

В журнале регистрации личных архивных бел КГБ, публикуемом Центром исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, в целом представлено почти 1700 дел.