ВМС Швеции начали крупнейшие ежегодные учения Swenex 18

Вооруженные силы Швеции начали крупнейшие ежегодные учения Swenex 18, в которых с 21 по 31 мая на восточном побережье страны будут принимать участие военно-морские силы, сообщает SVT.

В Стокгольме пояснили, что необходимость маневров на архипелагах и в прибрежных районах королевства обусловлена ухудшением ситуации с безопасностью в мире.

Целью учений, в которых принимают участие две тысячи солдат и офицеров, является «защита собственной территории и интересов Швеции».

«Это большие учения, участвуют все соединения ВМС, мы также тренируемся вместе с ВВС. Раньше различные части вооруженных сил проводили учения индивидуально, но теперь мы чаще тренируемся вместе. Это делает нас более эффективными», - заявили в Стокгольме.

Швеция проведет первые в истории совместные учения с Эстонией

На следующей неделе шведские военнослужащие проведут первые после восстановления независимости Эстонии совместные учения. Речь идет о ежегодных военных учениях AFX18, в ходе которых будет использована авиабаза Эмари под Таллином.

«Это определенно интересная задача для обеих сторон и отличная возможность практиковать сотрудничество между разными странами», - отметил начальник штаба ВВС Эстонии полковник Рийво Валге (цитата по РИА «Новости»).

Всего в учениях AFX18 примут участие 3,5 тысячи военнослужащих, представляющих все рода войск вооруженных сил Швеции, а также военные из Эстонии, Финляндии, Франции и Испании.

На авиабазу Эмари прибудут восемь истребителей ВВС Швеции JAS 39 Gripen и более 100 шведских военных. Полеты будут проходить круглосуточно как в воздушном пространстве Швеции, так и Эстонии, отмечает агентство.

В начале мая СМИ писали, что в Эстонии на военных учениях Locked Shields, в ходе которых отрабатывались действия военных при масштабной кибератаке на сотовые и интернет-сети страны, использовали легенду о вражеской стране Кримзонии, напоминающей Россию.

В учениях приняли участие более тысячи военнослужащих из 30 стран мира, включая Соединенные Штаты. По легенде учений, Кримзония атакует соседнюю Берилию - страну, в которой, по мнению СМИ, легко угадать любую из стран Балтии.

Согласно сценарию, воображаемый противник парализовал сотовую связь, отключил электричество, в водопроводную сеть из-за сбоя попали химикаты. В это же время на улицах городов начались массовые протестные акции, а расположенную в стране базу НАТО атаковал вражеский беспилотник.

По данным СМИ, Североатлантический альянс запланировал на 2018 год проведение 106 военных учений. Помимо этого, страны - члены НАТО намерены провести еще 180 национальных учений. В 2017 году НАТО провело 108 учений, а его участники - 162.