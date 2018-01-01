Опубликован рейтинг самых матерящихся городов России

Агентство Zoom Market опубликовало рейтинг самых матерящихся городов России. Список был составлен по результатам социологического опроса, проведенного в мае 2018 года. В ходе исследования жителям различных городов РФ задавались три вопроса: «Скажите, вы ругаетесь матом?», «Как часто вы ругаетесь матом?» и «Сегодня вы ругались матом?», сообщается в публикации агентства.

Исходя из ответов был сформирован рейтинг 30 городов, жители которых чаще других используют нецензурную лексику. Перечень возглавила Пермь. На втором месте оказался Воронеж, на третьем - Иваново.

В первую десятку также попали Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк.

Во второй десятке оказались Саратов, Екатеринбург, Чебоксары, Саранск, Волгоград, Хабаровск, Краснодар, Москва, Томск и Тверь.

Далее в рейтинге расположились Ставрополь, Иркутск, Санкт-Петербург, Ижевск, Нижний Новгород, Киров, Новосибирск, Омск, Владивосток и Казань.

Опрос проводился методом личных интервью, общая выборка составила 3000 респондентов в возрасте от 18 до 54 лет, уточняют исследователи.

В администрациях двух из трех самых матерящихся городов страны дали комментарии по этому поводу. «К этому как-то надо отнестись, наверное, и проанализировать глубже», - цитирует РБК руководителя пресс-службы администрации Перми Андрея Каменского. По его словам, «этот вопрос касается общечеловеческой культуры», и «это не относится к полномочиям местного самоуправления».

В пресс-центре администрации Иваново заявили, что местные жители не считают свой город одним из самых матерящихся, передает агентство. «Все-таки опрос с выборкой трех тысяч человек не может объективно отражать действительность, - отметили в пресс-центре. - Тем, кто сомневается, мы предлагаем приехать в наш замечательный город и лично убедиться в высоком уровне культуры речи ивановцев».