Великобритания обязала Абрамовича объяснить происхождение своих миллионов для получения визы

Российский бизнесмен Роман Абрамович должен объяснить британским властям происхождение своего состояния, чтобы получить новую визу, которая позволила бы ему вернуться на территорию Соединенного Королевства. Об этом в понедельник сообщила местная газета The Telegraph.

Как отмечает издание, новые правила связаны с масштабным расследованием в отношении российских олигархов, проводимым британскими властями. Абрамовичу нужно доказать, что его финансы были заработаны законным путем.

При этом журналисты подчеркивают, что подобная ситуация не подразумевает, что в отношении Абрамовича в Британии ведется расследование. Речь идет о новом стандарте проверок для получения визы.

Ранее стало известно, что британские власти продолжают рассмотрение запроса Абрамовича о продлении визы. «Срок инвесторской визы Абрамовича, как полагают, вышел в начале апреля, а его заявление на продление проходит дополнительные процедуры проверки, поскольку он подал его в России, а не в Британии», - говорилось в статье издания The Financial Times.

Отметим, что 21 мая на сайте британского парламента был опубликован доклад «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании». В документе говорилось: «Великобритании непростительно закрывать глаза на клептократов из окружения Владимира Путина и на нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Лондон, чтобы подкупать наших друзей, ослаблять наши связи и подрывать веру в наши институты».

«Мы призываем правительство ввести больше санкций против связанных с Кремлем лиц, включая меры, предусмотренные законом о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также принять меры против лиц, ответственных за грубое нарушение прав человека», - подчеркивалось в докладе. При этом авторы не указали конкретных лиц.

В основу документа легли показания антикоррупционных активистов и журналистов, а также информация, предоставленная аудиторскими фирмами и исследовательскими центрами. Среди опрошенных были и российские граждане: в частности, показания в британском парламенте давали исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков, сооснователь ClampK («Кампании за законодательство против отмывания денег клептократов через недвижимость») Роман Борисович и оппозиционер Гарри Каспаров.

1 мая в Великобритании была принята поправка в законодательство, предложенная МИД королевства, обязывающая британские заморские территории раскрывать имена владельцев офшорных счетов, в том числе и граждан РФ.