Госдума РФ приняла закон об ответных санкциях

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о санкциях в ответ на «недружественные действия» США и других стран.

В финальной редакции законопроекта нет упоминания конкретных сфер, на которые могут распространяться санкции. Документ дает возможность правительству запретить ввоз любой продукции и сырья — за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.

Также возможные ограничения не могут распространяться на товары, ввозимые для личного пользования, как россиянами, так и иностранными гражданами.

Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» внесли в Госдуму в апреле 2018 года. Документ был разработан после того, как США расширили санкционный список, внеся в него, в числе прочих, российских бизнесменов Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.

В первом варианте законопроекта были перечислены сферы, в которых правительство может вводить ответные санкции. В частности, предполагалась возможность запрета на ввоз лекарств и медтехники, что заставило благотворительные организации обращаться с письмом к председателям Госдумы и Совета Федерации. Ко второму чтению из законопроекта убрали упоминание конкретных сфер, на которые могут распространяться санкции.

Одновременно с законопроектом об ответных санкциях в Госдуме рассматривался и был принят в первом чтении документ об уголовной ответственности за соблюдение санкций, введенных в отношении России, и за действия, способствующие их введению. Документ вызвал многочисленную критику, в том числе со стороны Совета по правам человека и Российского союза промышленников и предпринимателей. Его второе чтение отложено.