Аптеки жалуются на проблемы в работе системы э-здоровья

В течение последнего месяца проблемы с работой системы электронного здравоохранения (СЭЗ) усугубились, сообщила во вторник на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью председатель правления Общества аптек Агнесе Ритене.

Правда, Национальная служба здравоохранения (НСЗ) предупреждала, что такая ситуация ожидаема, однако в мае ситуация «ушла в неконтролируемом направлении», добавила она.

Члена правления Общества аптек Айга Зариня рассказала, что аптеки каждый день сталкиваются с драматическими ситуациями, когда пациенты с сильными болями не могут купить болеутоляющие лекарства из-за того, что СЭЗ не работает, и по сути оказываются в роли заложников.

Из-за проблем с СЭЗ количество выписанных врачами бумажных рецептов увеличилось на 50%.

Представители НСЗ сообщили, что семейным врачам предложено выдавать пациентам электронную выписку для получения лекарства в аптеке.

На проблемы с СЭЗ указала и президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде. Сбои в работе СЭЗ создают огромные проблемы в аптеках, отметила она.

Офис-менеджер министра здравоохранения Андрей Пантелеев подчеркнул, что сейчас есть «четкая и ясная политическая установка на то, что через полтора-два месяца СЭЗ должна действовать безупречно».