В Эстонии найден труп пропавшего в апреле полицейского

Полицейские нашли сегодня в Аэгвийду, в зарослях на берегу озера Нелиярве Линаярв, тело своего коллеги Марека, пропавшего 23 апреля.

Полицейские, проводившие поиски на местности со служебной собакой в Аэгвийду, нашли сегодня около 13 часов в роще на берегу озера Нелиярве Линаярв тело мужчины, рядом с которым нашли служебное оружие Марека.

Тело будет направлено на вскрытие, но

при первичном осмотре полицейские не нашли никаких признаков, которые указывали бы на преступление или несчастный случай.

«Выражаю искреннее соболезнование семье Марека, близким и коллегам. Я надеюсь, что то, что тело Марека найдено, даст семье и коллегам покой и поможет внести какую-то ясность в это трагическое событие», – сказал руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани.