Скандал с Facebook: Цукерберг извинился в Европарламенте

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг извинился в Европарламенте перед европейскими пользователями за ошибки социальной сети в связи со скандалом с утечкой данных. Об этом Цукерберг заявил во время встречи с европарламентариями во вторник, 22 мая, которая транслируется в прямом эфире.

Цукерберг отметил, что европейцы составляют значительную и очень важную часть сообщества Facebook.

Глава Facebook признал, что за последние несколько лет компания осуществила недостаточные шаги для защиты общих с европейцами ценностей.

«Мы недостаточно широко оценили нашу ответственность. Это была ошибка, мне жаль», - сказал Цукерберг.

Он заверил, что обеспечение безопасности людей всегда будет важнее для компании, чем удвоение прибыли. В то же время он признал, что компания была слишком медленной для сдерживания вмешательства России в американские выборы.

Цукерберг отметил, что до конца этого года компания удвоит количество людей, которые занимаются вопросами безопасности до более 20 тысяч человек.