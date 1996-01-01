На территории России хотят запретить сервис бронирования Booking.com

Министерство культуры России направило в Ростуризм письмо с поручением рассмотреть предложение по запрету деятельности онлайн-сервиса бронирования гостиниц, трансферов и авиабилетов Booking.com на территории РФ, сообщает РБК.

Как стало известно изданию, поручение было дано департаментом туризма и региональной политики Минкультуры. Свою позицию по вопросу запрета Booking.com на территории РФ Ростуризм должен представить до 4 июня.

Ранее с инициативой ограничить работу сервиса в России в ответ на антироссийские санкции выступил руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович.

В разговоре с журналистами он пояснил, что предлагает ввести ограничение на бронирование через Booking.com только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны.

По замыслу Войтовича, ограничение не должно распространяться на бронирование вне территории России, то есть российские клиенты Booking.com смогут и дальше бронировать гостиницы в других странах, точно так же как и иностранцы смогут бронировать отели в РФ.

Войтович подчеркивал, что предлагая услуги по бронированию гостиниц, авиабилетов и трансферов, Booking.сom фактически занимается в России туроператорской деятельностью, но юридически не является туроператором и не платит соответствующие взносы.

«Ни один российский туроператор не может сравниться с Booking.com, потому что у них ограничены договоры с крупными международными сетевыми отелями - Accor, Rezidor и Radisson. Российский туроператор не заключит такое соглашение и получит условия намного хуже. Поэтому Booking.com сейчас и на много лет вперед будет доминировать на рынке», - объяснял Войтович.

Сервис Booking.com, основанный в Амстердаме в 1996 году, принадлежит американской компании Booking Holdings.

К сервису Booking.com ранее уже были претензии в России. С жалобой в Федеральную антимонопольную службу обращалось российское турагентство, а также председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, напоминает РИА «Новости».

Суть претензий заключалась в том, что сервис запрещает российским отелям выставлять в других каналах продаж более низкие цены на свои услуги.

ФАС в итоге не нашла нарушений в деятельности сервиса бронирования, потому что факт доминирующего положения Booking.com на российском рынке установлен не был.