Протесты в Париже перетекли в беспорядки: есть раненые и задержанные

В Париже во вторник, 22 мая, полиция задержала около 125 участников протестов государственных служащих, сообщает AFP.

«В общей сложности 24 человека были арестованы непосредственно на демонстрации, а 101 человек – в средней школе Араго (двенадцатый округ)», – сообщили в полиции.

Отмечается, что после разгона демонстрации десятки человек вошли в здание школы, откуда затем их увела полиция.

В полиции Парижа заявили, что на акции протеста во вторник вышло около 15 тысяч человек и они сопровождались насилием и короткими столкновениями.

Демонстранты били витрины магазинов и автобусные остановки, бросали предметы в полицию.

В префектуре заявили, что полиция была вынуждена применить водометы и слезоточивый газ.

В ходе столкновений пострадали восемь демонстрантов и два полицейских.