Рекордное количество британцев получили гражданство Германии

В 2017 году 112 тысяч иностранцев получили гражданство Германии. Число новых граждан ФРГ увеличилось на 1800 человек, или на 1,7%, по сравнению с 2016 годом.

Об этом сообщило Федеральное ведомство по статистике в среду, 23 мая.

Среди получивших гражданство ФРГ – больше всего турок (14984), на втором месте идут – британцы (7493), за ними следуют поляки (6613), итальянцы (4256) и румыны (4238).

В процентном отношении наибольший прирост пришелся на жителей Великобритании: за год число британцев, получивших паспорт ФРГ, увеличилось на 167% – после того как с 2015 по 2016 годы их число выросло вчетверо.

В статистическом ведомстве такое развитие связывают с предстоящим выходом Великобритании из ЕС.

Ранее сообщалось, Ирландия выдала рекордное количество паспортов иностранцам. Пятую часть удостоверений личности получили заявители из Великобритании и Северной Ирландии. Это связывают с намерением Британии покинуть ЕС в 2019 году.