В Китае поймали ребенка, упавшего с шестого этажа

В китайском городе Ханчжоу местные жители спасли мальчика, выпавшего с шестого этажа. Об этом сообщает ТСН в среду, 23 мая.

Ребенок пролетел два этажа и зацепился за небольшой выступ здания. Люди услышали грохот и за считанные секунды развернули одеяла и простыни. Когда мальчик сорвался вниз, его успели поймать, – говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик дома был с родственником, который ухаживал еще за одним ребенком.

В результате падения мальчик сломал ногу, однако его жизнь вне опасности, утверждают врачи.