Среда, 23 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

В Китае поймали ребенка, упавшего с шестого этажа

Korrespondent.net
  • Фото
  • Видео
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В китайском городе Ханчжоу местные жители спасли мальчика, выпавшего с шестого этажа. Об этом сообщает ТСН в среду, 23 мая.

Ребенок пролетел два этажа и зацепился за небольшой выступ здания. Люди услышали грохот и за считанные секунды развернули одеяла и простыни. Когда мальчик сорвался вниз, его успели поймать, – говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик дома был с родственником, который ухаживал еще за одним ребенком.

В результате падения мальчик сломал ногу, однако его жизнь вне опасности, утверждают врачи.

0 Комментарии