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А что у вас на чердаке? Семья во Франции в коробке из-под обуви нашла вазу за 600 000$

TVNET/CNN
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Фото: AFP/Scanpix

Одна семья во Франции на чердаке своего дома в старой коробке из-под обуви нашла очень ценную фарфоровую вазу времен китайской династии Цин, сообщает CNN.

Найденную вазу семья показала экспертам аукциона Sotheby's, они подтвердили, что ваза изготовлена в Китае во времена династии Цин и ее стоимость по меньшей мере составляет 600 000 долларов.

Эту вазу вместе с другими фарфоровыми предметами из Китая семье в наследство оставил родственник.

Эксперты отметили, что ваза сохранилась в отличном состоянии, несмотря на то, что изготовлена она еще в 1736 - 1795 годах.

Семья, нашедшая вазу, особого восторга не испытала: «Нам не особо нравилась эта ваза, и нашим предкам тоже», - поделился один из владельцев вазы.

Вазу планируется продать с аукциона Sotheby's уже в июне.

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