В Бразилии заключенный прорыл 70-метровый тоннель для побега

Гражданин Бразилии Джадсон Кунья Евангелиста сидел в тюрьме за убийство, но свой срок он отбывать полостью не собирался и искал возможные пути выхода на свободу. Об этом в среду, 23 мая, сообщает The Sun.

Идеальной зацепкой для мужчины стал камерный туалет, из которого он начал прокапывать путь к свободе. За несколько месяцев ему удалось прокопать 70 метров пути.

Но когда до финиша оставался буквально один метр, заключенный задохнулся из-за нехватки кислорода и умер прямо в тоннеле.

Его тело нашли полицейские буквально в метре от поверхности. Путь к свободе пролегал от самой камеры, шел под тюремным электрическим забором и выходил уже в лесу. Также внутри полиция обнаружила протянутый кабель и лампочку, которая освещала подземный ход. К ноге Джадсона был привязан мешок с вещами.

После того, как из тоннеля вытащили труп, проход полностью залили бетоном.