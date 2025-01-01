Пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш назначили 25 суток ареста

22 мая она была задержана в ОВД «Тверское», где на нее составили протокол за повторное нарушение порядка организации протестного митинга 5 мая «Он нам не царь» в центре Москвы.

По словам Ярмыш, она подверглась административному наказанию за два твита от 12 апреля.

За организацию митингов 5 мая полиция уже привлекла к административной ответственности 28 сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и членов штабов Алексея Навального. 22 мая по 30 суток ареста получили ведущий канала «Навальный Live» Руслан Шаведдинов и бывший координатор московского штаба Сергей Бойко.

Основатель ФБК Алексей Навальный, анонсировавший акцию «Он нам не царь», был задержан 5 мая на Пушкинской площади в Москве. На него составили два протокола, по которым он был осужден на 30 и 15 суток ареста соответственно. 23 мая Мосгорсуд подтвердил арест Навального, отклонив апелляцию его защиты.

В ходе акций «Он нам не царь», приуроченных к четвертой инаугурации Владимира Путина, по всей России были задержаны 1600 человек.