Среда, 23 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Нестандартный способ ремонтировать дороги в России попал на видео

Lenta.ru
Ямы на дороге | Фото: Evija Trifanova / LETA

В российском Серове Свердловской области дорожники используют технологии каменного века, чтобы залатать ямы на дорогах — они утрамбовывают свежеположенный асфальт, используя вес своих коллег. Соответствующую видеозапись опубликовал депутат Госдумы Дмитрий Ионин в своем Facebook.

На кадрах двое рабочих заканчивали ремонт дорожной ямы, выравнивая новый слой покрытия. Для этого они использовали старый ручной каток и вес одного из дорожников, который умело запрыгнул на устройство.

Ионин охарактеризовал такую технологию как ноу-хау.

«Вполне может встать в один ряд с историей серовского барака, дома со сталагмитом или знаменитого YouTube-видео «В Серове ничего не происходит»», — добавил парламентарий.

0 Комментарии