«Ваш бизнес не совсем легальный? Покупайте у нас телефон!»: реклама Tele2 повергла в недоумение

Главная новость этих дней - установившаяся солнечная погода. Оказывается, она уже сыграла с некоторыми злую шутку. Так, кажется, напекло голову PR отделу фирмы Tele2 в Эстонии, пишет читатель Rus.Postimees.

"Сегодня я как их клиент получил рассылку, в которой в том числе был заголовок "6 причин, почему вам нужен двухсимочный телефон". Решил открыть и прочитать, зачем же он нужен именно мне. Ссылка ведет на блог на сайте Tele2.

Внимание привлек пункт №2. Я, вообще-то, вроде как юмор понимаю, но данная статья никакого юмора, во-первых, не содержит - всё на полном серьезе,

во-вторых, я решительно отказываюсь воспринимать юмор на эти темы в таком контексте,

а в-третьих, что за уровень профессионализма в этой конторе, если такой креатив не только попадает в блоги на задворках сайта, но и навязывается клиентам в виде рассылки?

Итак, дословно, зачем мне телефон с двумя симками по версии Tele2:

"2. Ваш бизнес не совсем легальный

И вы используете вторую SIM-карту только как разговорную – чтобы не оставлять следов. Сдаете по-тихому квартиру, торгуете чем-то запрещенным, сбываете неизвестно где добытые велосипеды… Ваш настоящий телефонный номер знают только мама и лучший друг Сергей. А налоговые декларации – это не для вас".

FOTO: Postimees

Прекрасно, Tele2, теперь я знаю, что вы думаете о своих клиентах! По работе отдела маркетинга складывается впечатление об уровне всей вашей конторы.

Интересно, знают ли в этой конторе что-то об ответственности перед обществом и о ценностях предприятия? И какие действия намерена предпринять полиция в связи с тем, что фирма Tele2 считает и доводит до сведения своих клиентов, что сбыт наркотиков, угон велосипедов и неуплата налогов являются вполне нормальными деяниями; что фирма со своей стороны их не только поддерживает, но и дает советы и технические возможности для их успешного осуществления? И в курсе ли шведская материнская компания Tele2, чем тут занимается их эстонское предприятие, и не считают ли в Швеции, что им следует попристальнее следить за взлетами их необузданного креатива?".