В Венгрии в ДТП погибли 9 человек: водитель увлекся Facebook

В Венгрии водитель микроавтобуса за мгновение до летальной аварии использовал социальную сеть «Facebook», сообщают в среду румынские СМИ.

Во вторник микроавтобус столкнулся с грузовиком в 59 километрах на восток от Будапешта.

В аварии погибли девять румын - семь мужчин и две женщины,

свидетельствует информация венгерской полиции.

В румынских СМИ было опубликовано видео «Facebook Live», на котором водитель снимает себя и читает комментарии за мгновение до аварии.

На записи видно, что в момент, когда камера повернута к дороге, приближается грузовик. После этого видео обрывается.

Как сообщило Министерство иностранных дел Румынии, все погибшие в аварии являлись гражданами этой страны.

Водитель грузовика выжил и получил лишь легкие травмы.