ЕСПЧ за 20 лет взыскал с России два миллиарда евро компенсаций

За 20 лет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил почти два миллиарда евро (€1,95 млрд) по жалобам против России. Такие данные приводят исследователи фонда Общественный вердикт, которые проанализировали работу суда по России и то, как российские власти выполняли его решения.

Отмечено, что Европейская конвенция прав человека действует в России с 5 мая 1998 года. Она распространяет на Россию юрисдикцию ЕСПЧ. За это время суд зарегистрировал 148,7 тыс. жалоб на российскую власть, подавляющее большинство из них (136,6 тыс.) были признаны неприемлемыми.

«По 4,5 тыс. жалоб вынесены 2,3 тыс. постановлений (их меньше, чем жалоб, так как во многих случаях однотипные жалобы были объединены в одно производство и по ним выносилось одно постановление). Во многих постановлениях речь идет о нарушении сразу нескольких статей Европейской конвенции», - говорится в сообщении.

Как видно из исследования, чаще всего суд признавал, что Россия нарушила право заявителя на справедливый суд (упоминается в 1093 постановлениях), статью конвенции о запрещении пыток и бесчеловечном отношении (994 постановления) и право на свободу и личную неприкосновенность (932 постановления).

Более того, в 2017 году Россия стала лидером по числу признанных ЕСПЧ нарушений прав человека (страны касались 293 решения суда) и по сумме взысканных компенсаций (€14,6 млн). При этом Россия выплатила в срок компенсации всего по 60 делам, долги перед заявителями в России до конца 2017 года оставались по 493 делам, в 230 случаях платежи были просрочены более чем на полгода.