На стройке в Китае огромная яма поглотила автомобили

На стройке в провинции Ханчжоу в Китае ранним субботним утром внезапно образовалась яма, которая поглотила три легковых автомобиля, сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел в 4:10 по местному времени. Так рано на стройплощадке работников не было, поэтому в результате происшествия никто не пострадал.

Китайски телеканал CCTV сообщает, что на стройплощадке ремонтировали водостоки, так как незадолго до появления ямы прошли сильные ливни.

В результате ЧП работы на месте стройки временно прекратили.