Видео, которое страшно смотреть: как строят небоскребы в Малайзии

Столица Малайзии - Куала-Лумпур - стремительно развивается, в том числе и в высоту: новые небоскребы растут как грибы после дождя, что, естественно, дает работу многим местным жителям. Однако условия их работы удивляют и даже шокируют - люди работают на двухсотметровой высоте без какой-либо страховки и босиком. Все, что они имеют для защиты - это каски. В интернете набирает популярность видеоролик, в котором, судя по всему, один из монтажников-высотников снимает своего коллегу, спокойно ходящего по строительным лесам, несмотря на бездну под ногами.