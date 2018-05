Юлия Скрипаль надеется вернуться в Россию

«Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации», - сказала Юлия.

Скрипаль говорила на камеру из секретного места в Лондоне, поскольку находится под защитой британского государства. После своего выступления она отказалась отвечать на вопросы журналиста.

gal:50426]

«Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения. Наше выздоровление было медленным и чрезвычайно болезненным», - сказала она.

Скрипаль отмечает, что ее жизнь «была перевернута с ног на голову», и что сейчас она пытается смириться с произошедшими изменениями. «Я хочу помочь выздороветь моему отцу. В дальнейшем хочу вернуться домой в мою страну», - сказала россиянка.

Также Юлия выразила благодарность российскому посольству в Лондоне за предложение помощи, но заявила, что сейчас «не хочет пользоваться их услугами».

Кроме того, россиянка, отвечая на обвинения в том, что свое первое заявление она якобы сделала под давлением, сказала, что она самостоятельна в своих высказываниях.

Exclusive: Yulia Skripal, who was poisoned along with her father Sergei in the UK in March, tells @Reuters she wants to return to her country https://t.co/YYmAwZX9QK pic.twitter.com/ree9Df8NcF— Reuters Top News (@Reuters) 23 мая 2018 г.