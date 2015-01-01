Сквер перед посольством РФ в Вильнюсе будет переименован в честь Немцова

Городской совет Вильнюса в среду, 23 мая, принял решение переименовать сквер перед посольством России в Литве в честь убитого три года назад недалеко от Кремля бывшего вице-премьера РФ Бориса Немцова. Об этом сообщил журналист, заместитель председателя движения «Открытая Россия» и председатель совета Фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза - младший.

По его словам, в ходе голосования в городском парламенте литовской столицы 32 депутата выступили за инициативу о присвоении скверу перед посольством РФ имени Немцова. Один парламентарий проголосовал против, еще один воздержался. Решение вступит в силу 24 мая, после того как соответствующий документ подпишет мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Вильнюс стал второй западной столицей, в которой решили увековечить память Немцова.

В конце февраля этого года городской совет Вашингтона официально переименовал улицу перед российским посольством в Boris Nemtsov Plaza. В январе совет единогласно проголосовал за решение дать новое название части Висконсин-авеню напротив посольства.

На этом фоне Госдепартамент США призывал российское правительство довести до конца расследование убийства Немцова, чтобы все причастные к преступлению, включая его исполнителей и организаторов, понесли заслуженное наказание.

16 марта в Москве на доме на Малой Ордынке, 3, где Немцов жил в последние годы, была установлена памятная доска. На церемонии в тот день собрались несколько десятков человек. Из родственников Немцова в открытии участвовал его сын Антон.

Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. Его застрелили на Большом Москворецком мосту прямо напротив Кремля. В июне 2017 года коллегия присяжных признала виновными в этом преступлении чеченцев Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева.

В материалах суда говорилось, что Дадаев в день убийства следил за Немцовым, а затем несколько раз выстрелил в политика. Исполнителя убийства приговорили к 20 годам колонии строгого режима, а остальным обвиняемым назначили сроки от 11 до 20 лет. Предполагаемый организатор этого преступления, боец батальона «Север» МВД Чечни Руслан Мухудинов, был заочно арестован и объявлен в федеральный и международный розыск.