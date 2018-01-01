Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

Федеральный суд Нью-Йорка 23 мая решил, что президент США Дональд Трамп, блокируя отдельных пользователей в Twitter и запрещая им тем самым доступ к своим публикациям, нарушает конституцию. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на американский телеканал CNN.

«Мы придерживаемся мнения, что аккаунт @realDonaldTrump − это интерактивное пространство, где многие пользователи напрямую получают доступ к сообщениям президента. И, согласно доктрине, принятой Верховным судом, такое пространство является «публичным форумом», и блокировка истцов на основании их политических взглядов является дискриминацией и нарушает Первую поправку (защищающую свободу слова и самовыражения − ред.)», − сообщила судья Наоми Рейс Бучвалд.

Отмечается, что представитель департамента юстиции США, который отстаивал право Трампа на выбор аудитории для собственных площадок в соцсетях, заявил, что ведомство несогласно с решением суда и «готовится к последующим шагам».

Напомним, в марте 2018 года несколько пользователей сервиса микроблогов Twitter, которым был закрыт доступ к странице нынешнего президента США в связи с политической полемикой, подали иск в суд против Трампа и представителей его администрации.

Ранее СМИ выяснили, что за год своего правления Трамп раскритиковал в Twitter 181 политика, организации или страны.