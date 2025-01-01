Трамп собрался ввести пошлину 25% на автомобили

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения пошлины в 25% на импорт легковых автомобилей, грузовиков и запчастей для защиты американского автопрома. Об этом сообщает Reuters в четверг, 24 мая.

Отмечается, что этот вопрос уже отдан на проработку министерству промышленности и торговли Уилбуру Россу. Он после встречи с Трампом сделал заявление о том, что по некоторым данным «на протяжении десятилетий импорт из-за рубежа разрушал нашу внутреннюю автомобильную промышленность».

Теперь министерству предстоит ответить на вопрос, может ли упадок этой отрасли угрожать национальной безопасности США.

Уилбер Росс пообещал, что расследование будет «тщательным, справедливым и прозрачным».

Также сообщается,что новые пошлины могут стать особенно болезненными для азиатских автопроизводителей, включая Toyota, Nissan, Honda и Hyundai, которые считают США основным рынком.

«Это объявление вызвало широкую распродажу и акции автопроизводителей по всем США», – пишет агентство.

Напомним, в начале марта Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные – на ввоз алюминия. В Евросоюзе с сожалением встретили это решение и пообещали дать «решительный» ответ. ПозжеВашингтон отложил введение пошлин, оно должно вступить в силу с 1 июня.