В Италии поезд врезался в грузовик: есть жертвы

В итальянской провинции Турин (область Пьемонт) поезд врезался в грузовик, стоявший на путях. В результате два человека погибли, еще 20 получили ранения различной степени тяжести, сообщает La Repubblica.

По данным издания, поезд направлялся из Турина в Ивреа. Столкновение с грузовиком с литовскими номерами произошло в среду, 23 мая, в 23:30 по местному времени. В результате столкновения состав сошел с рельсов и сбил фонарный столб.

В числе погибших - 60-летний машинист поезда Роберто Мадау и один из людей, сопровождавших фуру, - 64-летний Стефан Аурелиана, передает Corriere della Sera. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе проводник поезда.

Причины происшествия выясняются. По предварительным данным, в столкновении виноват водитель грузовика, застрявшего на рельсах. По одной из версий, фура остановилась из-за технической неисправности. Но также не исключено, что водитель нарушил правила дорожного движения, въехав на пути после запрещающих сигналов.

Кроме того, ведется расследование, чтобы установить, не находился ли водитель в момент ДТП под воздействием алкоголя или наркотиков. По данным властей, в поезде во время столкновения находилось около 40 пассажиров.