Шофер-литовец грузовика в Италии успел выскочить из него до столкновения с поездом

Гражданин Литвы, находившийся за рулем грузового автомобиля на севере Италии, успел выскочить из него до столкновения с поездом.

«По данным посольства в Италии, гражданин Литвы во время происшествия не пострадал и успел выскочить из транспортного средства», - сказала в четверг BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

На севере Италии недалеко от Турина в ночь на четверг после столкновения с грузовиком сошел с рельсов поезд, в результате чего погибло два человека и еще 18 человек получили ранения.

Грузовик с литовскими номерами следовал на склад неподалеку.