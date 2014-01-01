Международная следственная группа: «Бук», сбивший Boeing над Донбассом, прибыл из Курска

Международная Объединенная следственная группа (JIT), расследующая причины крушения малайзийского Boeing МН17 над Донецкой областью в июле 2014 года, 24 мая дала часовую пресс-конференцию, на которой представила е промежуточные результаты своей работы.

Согласно одному из выводов JIT, зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был предположительно сбит самолет, прибыл на Украину из России: ЗРК принадлежал 53-й зенитной бригаде ВС РФ, базирующейся в Курске. Специалисты проследили путь этого «Бука» из РФ в Донбасс. В частности, в России он был замечен на дорогах Курска, Старого Оскола, Алексеевки, Россоши и Миллерово. Следователи предоставили технические данные, доказывающие, по их словам, правильность таких выводов.

Кто обслуживал этот ЗРК в день катастрофы, 17 июля 2014 года, эксперты пока сказать не могут. В JIT призвали всех, кто что либо знает об использовании в Донбассе «Бука», фрагмент ракеты которого был представлен на пресс-конференции, поделиться c международными экспертами деталями. На ракете виден ее номер: 9М|3|8869032.

Напомним, в предварительном докладе в сентябре 2016 года в JIT уже заявляли, что сбивший Boeing «Бук» был доставлен из России и из него была выпущена ракета серии 9М38.

Число подозреваемых в причастности к атаке на пассажирский самолет следствие по-прежнему оценивается в «несколько десятков» человек, заявил на пресс-конференции голландский прокурор Фред Вестербеке, который руководит группой по расследованию трагедии. По его словам, следствие по MH17 уже находится на последней стадии, однако говорить о том, когда дело дойдет до суда, пока рано.

В составе JIT десятки следователей и прокуроров из пяти стран - Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Российские власти отрицают причастность к крушению самолета.

25 мая новые данные своего расследования представит Bellingcat

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat, которая тоже занимается расследование катастрофы МН17 анонсировала на пятницу, 25 мая пресс-конференцию, где планирует представить новый доклад. Мероприятие состоит в Гааге.

Напомним, Bellingcat еще в июне 2017 года привел доказательства того комплекс «Бук», из которого, предположительно, был сбит самолет, был приписан к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде (воинская часть 32406).

В декабре 2017 года Bellingcat и российское издание The Insider заявили, что одним из разыскиваемых по делу о крушении Boeing является российский генерал Николай Ткачев под позывным Дельфин. Сам генерал назвал эти обвинения «глупостью и дурью».

Еще один обвиняемый в причастности к катастрофе над Донбассом, чье имя стало известно СМИ, - российский военнослужащий Сергей Дубинский. По данным журналистов, он был командиром разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) под псевдонимом Хмурый.