Камень из извергающегося вулкана Килауэа угодил местному жителю прямо в ногу

Дерил Клинтон живет на Гавайях - совсем недалеко от того места, где недавно появились расколы от извергающегося вулкана Килауэа. Из вулкана продолжает вытекать горячая лава и время от времени вылетают камни. В тот момент, когда Дерил пытался защитить свой дом и имущество соседей, один из летающих камней угодил ему прямо в ногу, сообщает CNN.

«Это был мощнейший удар из всех, которые мне приходилось ощущать за всю свою жизнь. Он был невероятно сильным и горячим, меня обожгло», - поделился потерпевший.

«Я не в силах поверить, что врачи смогли собрать мою ногу. Я думал только о том, чтобы выжить, мне было все равно, если даже придется ногу отрезать», - рассказал Дерил.

Теперь в его ноге металлический каркас и он уже может пошевелить пальцами, однако еще недель шесть ему не обойтись без костылей.