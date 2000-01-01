Раскрыта смертельная опасность бассейнов в отелях

Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил туристов об опасности, которая скрывается в гостиничных бассейнах. Об этом сообщает Fox News.

Согласно еженедельному отчету, около трети заболеваний, которые были зарегистрированы в период с 2000 по 2014 год, были получены путешественниками в бассейнах или гидромассажных ваннах. За это время в воде заразилось 27 тысяч человек, восемь из которых умерли.

По полученным данным, наиболее распространенными инфекционными бактериями, обнаруженными в бассейнах, оказались криптоспоридии, послужившие причиной 89 процентов заболеваний.

«Всего один глоток воды, содержащей криптоспоридии, может привести к тошноте, диарее, спазмам желудка и рвоте, которые будут длиться неделями»,

— рассказала глава программы здорового плавания Мишель Хлавса. «Хлорка не может быстро убить эти бактерии, поэтому, в первую очередь, нам нужно не допустить ее попадания в воду», — добавила она.

В связи с этим Хлавса посоветовала родителям не пускать своих детей в бассейн, если они больны диареей, в течение двух недель, пока инфекция окончательно не исчезнет из организма.

В мае туристку из Великобритании шокировал бассейн во вьетнамском отеле, так как его реальный вид совершенно не соответствовал фотографиям. Джессика Кершоу забронировала отель во Вьетнаме после того, как увидела в интернете фотографии бесконечного бассейна с панорамным видом на город. Однако по приезде она обнаружила совсем не то, что ожидала.