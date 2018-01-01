Депутат Европарламента Яна Тоом обратилась в ООН в защиту Татьяны Жданок

Депутат Европарламента Яна Тоом направила 24 мая в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, международные правозащитные организации «Amnesty International», «Human Rights Watch» и «ARTICLE 19» запрос по делу бывшего депутата Европарламента, лидера Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяны Жданок.

В настоящее время она проходит по уголовному делу в связи с проведением в конце марта Вселатвийского родительского собрания против перевода школьного образования на латышский язык. Организатором мероприятия выступил РСЛ.

В тексте запроса говорится, что в марте 2018 года Сейм Латвии проголосовал за реформу, согласно которой школам национальных меньшинств к 2020 году придется перевести преподавание на латышский язык. Участники упомянутой акции родителей посчитали, что латвийское государство лишило людей, принадлежащих к этническим и культурным меньшинствам, права использовать свой родной язык.

По данным Полиции безопасности Латвии, во время Вселатвийского родительского собрания могла вестись «незаконная деятельность». Полиция решила начать уголовное расследование, в частности, за действия, подпадающие под статью раздела «Преступления против государства» Уголовного закона. Татьяну Жданок допросили. «Без сомнения, ее преследование является прямым следствием ее деятельности в качестве правозащитника», — написано в запросе.

Яна Тоом напоминает, что в Декларации ООН о правозащитниках сказано: каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, изучать, обсуждать, формировать мнение и придерживаться мнения о соблюдении всех прав человека и основных свобод, а также привлекать внимание общественности к этим вопросам.

«Есть веские основания полагать, что в отношении Татьяны Жданок Полиция безопасности нарушает принципы, изложенные в декларации.

Я настоятельно призываю обратить ваше внимание на положение г-жи Жданок. Ваша публичная оценка действий латвийских властей, с точки зрения международных стандартов и наилучшей практики, бесценна», - обращается Яна Тоом к международным организациям.