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В Канаде эвакуируют людей из-за лесного пожара

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Из-за масштабного лесного пожара на юге Канады обязательная эвакуация была объявлена в двух населенных пунктах. Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.

«Красный крест, Вооруженные силы и несколько малых частных самолетов уже помогли более чем 600 лицам выбраться из городка Литл Гранд Рапидс и 45 лицам - с Пауингасси. Сейчас к ним приближается лесной пожар площадью более 20 тысяч гектаров», - говорится в материале.

Ожидается, что сегодня из двух городов эвакуируется еще 750 человек.

Оба населенных пункта находятся в изолированном регионе в 260 км от столицы провинции Манитоба, города Виннипег, куда и направляется большинство эвакуированных.

По предварительным оценкам пожарных, пожар был вызван действиями человека.

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