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Штаты ввели санкции против иранских и турецких авиакомпаний

Korrespondent.net
Фото: MURAD SEZER / REUTERS

США ввели новые ограничения против Ирана, добавив в санкционный список девять иранских и турецких авиакомпаний и лиц, которые способствовали военным операциям Тегерана за рубежом. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США в четверг, 24 мая.

Согласно документу, под новые санкции попали иранские авиакомпании Dena Airways, Blue Airways и турецкие - Trigron Lojistik, RA Havacilik, 3G Lojistik и Otik Aviation.

Также под санкции США попали два гражданина Ирана и один гражданин Турции.

Упомянутые компании и лица причастны к «поставкам оружия, оборудования и средств за границу в целях содействия операциям иранского государственного террора», в частности в Сирии.

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