В Южной Корее арестовали российское судно

В порту южнокорейского Пусана арестовали российское судно Николай Касаткин, которое принадлежит сахалинской компании Парус. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 25 мая.

Отмечается, что арест судна произошел из-за жалоб экипажа на долги. Об этом рассказал агентству инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) во Владивостоке Петр Осичанский.

«Нам несколько дней назад поступило письмо, что в порту начали процедуру ареста. Она проходит в течение суток, поэтому судно уже арестовано», – сообщил он.

По его словам, три члена экипажа из Калининграда обратились в пусанский офис ITF, где им оплатили билеты домой, моряки получили по 500 долларов авансом.

«У них заканчивалась виза, и они решили уехать. Оставшиеся на борту – сахалинцы и приморцы», – пояснил Осичанский.

Он сообщил, что, со слов капитана судна и судовладельца, моряки получили деньги за март, а за апрель получат, когда владелец продаст продукцию.

«У компании на всех судах проблемы – с Селенги экипаж списался без денег, получив лишь гарантийное письмо об оплате. Другое судно – Солярис – также моряки без денег в Китае», – добавил собеседник.