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В Мексике жестоко убили журналистку

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

В мексиканском городе Монтеррей в собственном доме нашли убитой сотрудницу местной газеты Financiero, 52-летнюю Алисию Диас Гонсалес. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщает РИА Новости.

На теле журналистки были обнаружены многочисленные колотые ранения в области шеи, сообщили в прокуратуре штата Нуэво-Леон.

В связи с данным инцидентом в прокуратуру штата экстренно обратились представители национальной комиссии по правам человека с требованием провести немедленное расследование данного убийства и в случае необходимости защитить родных и близких журналистки. Известно, что тело женщины обнаружил ее сын.

Полиция пока не сообщает о мотивах преступников, однако

коллеги убитой заявили, что Алисия Диас Гонсалес писала о деятельности местных компаний и освещала налоговую тематику.

Как сообщалось, в РФ умер журналист, написавший о гибели ЧВК Вагнера в Сирии. Он скончался не приходя в сознание после падения из окна.

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