Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении «Боинга» над Донбассом. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 25 мая.

В Кабинете Нидерландов заявили, что Россия виновна в крушении «Боинга» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, над Донбассом в июле 2014. Следующим шагом, возможно, станет иск в Международный суд ООН. В правительстве королевства отметили, что установление виновности страны — сложный юридический процесс.

К обвинениям в адрес Москвы присоединилась Австралия.

«Мы призываем Россию признать свою ответственность и начать сотрудничать со следствием, чтобы установить истину и справедливость для жертв рейса MH17», — заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок.

24 мая Минобороны России отказалось признать выводы Совместной следственной группы (JIT), заявившей, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил. По версии российской стороны, самолет был сбит из украинской установки, а российские зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали украинскую границу.

Ранее в тот же день на пресс-конференции JIT были представлены материалы, согласно которым, конвой военной техники отправился в конце июня с базы 53-й бригады в районе Курска. В его составе были по меньшей мере шесть «Буков», один из которых с номером 332 затем был отправлен на территорию Украины. Именно из него, по версии следствия, был сбит «Боинг».

Летом 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.