Лавров сравнил расследование по МН17 с делом Скрипалей

Лавров указал на якобы отсутствие доказательств в расследованиях этих двух дел.

«Очень напоминает дело Скрипалей, когда сказали «Highly likely это русские», но тут же сообщили, что расследование продолжается, и оно займет время. Складывается ощущение дежавю, если наши партнеры решили и в этом случае, когда речь идет о гибели сотен людей, спекулировать на этом ради достижения своих политических целей, оставляю это на их совести», - сказал глава МИД РФ.

Напомним, объединенная следственная группа 24 мая заявила, что самолет Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в 2014 году российским зенитным комплексом Бук с 53 бригады ПВО РФ.

В свою очередь в Минобороны РФ не признали выводы расследования МН17, настаивая на том, что лайнер сбил украинский Бук.

Как известно, отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло в британском Солсбери в начале марта. Сергея Скрипаля выписали из больницы 18 мая, Юлия была выписана в апреле. По мнению Лондона, к их отравлению причастна Россия. Москва отрицает все обвинения.